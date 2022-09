Lutto per Emma Marrone: è morto il papà Rosario. Il messaggio della cantante: “Ti amerò per sempre”

Lutto per la cantante Emma Marrone: è morto il papà Rosario

Terribile lutto per la cantante Emma Marrone: il papà Rosario, infatti, è improvvisamente morto all’età di 66 anni.

A dare la notizia è stato il comune di Aradeo, in provincia di Lecce, in Puglia, con un post sui social: “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto”.

La figlia di Rosario Marrone, la nota cantante Emma, ha invece ricordato il papà con una foto su Instagram in cui è ritratto mentre suona la chitarra. “Fai buon viaggio papà – ha scritto l’interprete – Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Il post della cantante è stato commentato da centinaia di persone, sia famose che non, le quali hanno inviato messaggi di solidarietà nei confronti di Emma. Tra coloro che hanno espresso il proprio cordoglio, Alessandro Cattelan, Luciana Littizzetto, Mahmood, Lorenzo Jovanotti, Stefano De Martino, Chiara Ferragni, Alessandra Amoroso e molti altri ancora.

Appassionato di musica, Rosario Marrone, che avrebbe compiuto 67 anni il prossimo 18 settembre, faceva l’infermiere, ma nel tempo libero suonava la chitarra e cantava nel suo gruppo, gli H20.

Rosario, che oltre alla figlia Emma lascia la moglie Maria e l’altro figlio Francesco, è stato il primo vero talent scout della cantante, oltre ad averle fatto da manager. È stato il papà Rosario a inculcare la passione per la musica a Emma, portandola ai suoi concerti già all’età di 9 anni.