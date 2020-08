Elodie, gli insulti sessisti dei leghisti dopo le dichiarazioni su Salvini: “Z****la da quattro soldi”

Elodie, gli insulti dei fan di Salvini

Dopo le dichiarazioni su Matteo Salvini e sulla Lega rilasciate da Elodie in un’intervista al Corriere della Sera, la cantante è stata sommersa da una valanga di insulti sessisti. I leghisti, accorsi “in difesa” del Capitano, sui social hanno scritto frasi come: “Cerca solo visibilità questa f…a da quattro soldi”, “Ste z..le con la pandemia non hanno più lavoro e in qualche modo devono farsi notare” scrive un altro fan di Salvini. E ancora: “Questa tipa non si sa fare neanche il bidè la mattina e vestirsi”. E non solo: “È un’estracomunitaria non merita di stare a casa nostra”, scrive un utente con tanto di errore grammaticale.

Elodie aveva dichiarato: “Non mi piace come la Lega accalappia voti. Quando hai un ruolo politico hai un megafono. E se offendi gratuitamente qualcuno scatenando odio ti assumi una grande responsabilità. Vorrei avere dei veri punti di riferimento a rappresentarci”. Salvini ha esposto la cantante alla gogna scrivendo: “Non la pensi come lei? Sei ignorante”. Ma Elodie non si è lasciata sopraffare dall’odio e ha risposto agli insulti scrivendo: “E noi donne vi mettiamo pure al mondo”.

E noi donne vi mettiamo pure al mondo 🤦🏽‍♀️ https://t.co/syh0aa6PT5 — Elodie (@Elodiedipa) August 14, 2020

