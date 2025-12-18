Edoardo Vianello contro Ornella Vanoni: “Sopravvalutata. E non era sincera”

Il cantautore non apprezzava la collega scomparsa un mese fa: "Come persona era simpatica, ma quando la sentivo cantare mi dava fastidio. Interpretava, faceva l'attrice. A me non piaceva il suo timbro di voce, mi dava fastidio"

Ornella Valoni “è stata sopravvalutata”. È l’opinione di Edoardo Vianello, intervistato nel corso del programma tv La volta buona, condotto da Caterina Balivo su Rai 1, a circa un mese dalla scomparsa della cantante milanese. “A me non piaceva il suo timbro di voce, mi dava fastidio”, osserva – se non altro, senza false ipocrisie – il cantautore, 87 anni.

Vianello, però, riconosce che Vanoni “sul palco era straordinaria, affascinante”. “Era bella mentre cantava”, aggiunge, ma, “finito di cantare, si imbruttiva: era scostante”.

Il cantautore – ricordato per successi come “Abbronzatissima”, “I Watussi” e “Guarda come dondolo” – racconta di aver conosciuto personalmente Vanoni. Ma di lei non conserva un buona opinione: “Non era una persona sincera”, dice. Era “una grande interprete ma non era vera. Come persona era simpatica, ma quando la sentivo cantare mi dava fastidio. Interpretava, faceva l’attrice”.

Vianello non cambia idea nemmeno di fronte agli altri ospiti presenti in studio, che esprimono opinioni differenti: “Non l’ho mai apprezzata, a me dava questa brutta impressione”, insiste.

LEGGI ANCHE: Fabrizio Corona: “Signorini custodisce segreti su Pier Silvio e Marina Berlusconi”