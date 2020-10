Dpcm, Fedez e il misterioso progetto per aiutare i lavoratori dello spettacolo

Fedez torna su Instagram e spiega il suo progetto per aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo

Fedez aveva preso le distanze da Instagram tempo fa per dedicarsi ad un progetto importante dopo l’ultimo Dpcm che ha previsto la chiusura di cinema e teatri. Per sostenere i lavoratori del mondo dello spettacolo, il marito di Chiara Ferragni si è dedicato anima e corpo ad un progetto insieme ad altri artisti per dare il proprio contributo. L’annuncio ufficiale arriverà soltanto la prossima settimana, ma Fedez è riapparso su Instagram per dare qualche spiegazione in più ai suoi follower.

“Ci sono tantissimi artisti in questo progetto, ma ci sono anche tanti lavoratori del mondo dello spettacolo. È un lavoro molto complesso, che ci sta impegnando giorno e notte, ma c’è tanta positività. C’è voglia di dare una mano ai lavoratori di questo mondo, perché come gli altri settori più colpiti, per esempio la ristorazione, non sono mai ripartiti. Dobbiamo lavorare, abbiamo tanto da fare e ringrazio tutte le persone che si sono unite alla squadra”, ha spiegato il rapper, per poi aggiungere: “Ci metteremo un po’ di più rispetto alla previsione iniziale, ma sappiate che in tanti stanno lavorando a questa cosa e li saluto e li ringrazio tutti”.

Ricordate quando, durante il lockdown, Fedez e Chiara Ferragni hanno dato vita ad una raccolta fondi per sostenere l’spedale San Raffaele di Milano? Questo progetto, a detta del rapper milanese, sarà un po’ differente. “È un progetto più complesso rispetto alla raccolta fondi mia e di Chiara, è differente perché secondo i ragazzi del progetto non c’è motivo per chiedere la partecipazione degli italiani. Nel primo lockdown le persone hanno mostrato una grande vicinanza ai lavoratori, credo che la stragrande maggioranza di persone si è già spesa molto per noi. Ci siamo mossi in maniera diversa, perché c’è una complessità maggiore e servono soluzioni maggiori”, ha spiegato Fedez. Al progetto stanno lavorando non soltanto i big del panorama musicale, ma anche musicisti minori.

