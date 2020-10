Fedez lascia Instagram: l’annuncio inaspettato

Fedez ha deciso di lasciare temporaneamente Instagram e il motivo è sicuramente nobile. Il marito di Chiara Ferragni, dopo essere stato un po’ assente sugli schermi social, ha deciso di comunicare la sua decisione ai follower: “Perdonate la latitanza. Sto lavorando come un pazzo insieme ad un gruppo di amici per mettere in piedi un progetto che possa aiutare le categorie più colpite in questo momento drammatico”, ha spiegato il cantante su Instagram. “Ho bisogno di metterci la testa giorno e notte perché tutto questo possa prendere vita nel minor tempo possibile, motivo per il quale non sarò presente per un po’”.

Fedez quindi si prende una pausa dai social per realizzare un progetto importante. “Spero si riesca a far qualcosa di bello e positivo per i lavoratori di questo paese, in tempi brevi. Anzi, brevissimi”, ha aggiunto il marito della Ferragni. Infine, Fedez ha concluso: “Sono certo che riusciremo a fare qualcosa per portare, anche solo per un attimo, un po’ di positività. Ce n’è bisogno come l’ossigeno. Non può piovere per sempre”.

Leggi anche:

1. Chiara Ferragni va alla Spa con Fedez. Scoppia la rabbia dei fan: “Non potete farlo” / 2. Fedez dopo il nuovo Dpcm: “Sono inca***to e confuso. Lavoro a un progetto per i lavoratori dello spettacolo”

Potrebbero interessarti Bello il documentario di Sfera Ebbasta: peccato non si parli di Corinaldo (di D. Carluccio) Max Pezzali è tornato e noi di TPI abbiamo ascoltato il suo nuovo album in anteprima Spunta una vecchia foto di Fedez con la mascherina, il nuovo attacco dei complottisti: “Sapeva già del Covid”