Coronavirus, Miguel Bosé contro le mascherine: il cantante appoggia la protesta in piazza

Coronavirus, Miguel Bosé alla manifestazione | VIDEO

Miguel Bosé si schiera dalla parte dei No Mask. Il celebre cantante spagnolo ha infatti pubblicato un video sui suoi social per invitare i giovani a partecipare alla “Resistenza”: una manifestazione pacifica, organizzata a Madrid, contro le misure anti Covid che il Capo del governo Pedro Sanchez ha introdotto dopo l’impennata di nuovi casi di Coronavirus in Spagna.

