Niente mascherina e marijuana: la festa di compleanno di Madonna nel mirino delle critiche

Coronavirus, la festa di compleanno di Madonna nel mirino delle critiche

Dopo le contestate dichiarazioni sul Coronavirus, l’ultima delle quali censurata da Instagram, Madonna torna a fare discutere. Per il suo 62esimo compleanno, la regina del pop ha organizzato una festa di compleanno in Giamaica. Nelle foto e nei video postati su Instagram, si vede la cantante insieme agli invitati senza mascherina e senza distanziamento. “Welcome to Jamaica” scrive Madonna nel post insieme alla foto in cui tiene una sigaretta di marijuana in bocca.

