Spiazza tutti Michelle Hunziker, ospite della prima puntata di Felicissima sera su Canale 5. Nonostante non stiano insieme ormai da diversi anni, sono parecchi i fan che sperano ancora in un ritorno di fiamma della showgirl svizzera con Eros Ramazzotti. Nel programma di Pio e Amedeo, la conduttrice ha risposto ai due comici che le chiedevano se ci fossero stati dei momenti hot con l’ex marito dopo il divorzio.

“Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni”, ha risposto la conduttrice alla domanda su come i due riuscissero a mantenere un buon rapporto. Poi la battuta incalzante dei comici pugliesi, alla quale Michelle non si è negata: “Tu ed Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?”. E la Hunziker prontamente ha risposto con il sorriso: “Ogni tanto sì, per educazione”. Poi sottolinea: “Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato”.

Il cantante infatti è stato fotografato in compagnia di una nuova fiamma, Dalila Gelsomino, 34 enne milanese. I due si sarebbero conosciuti a Playa del Camen, in Messico.