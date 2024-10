Marina La Rosa: “Essere chiamata gattamorta non è stato facile”

A distanza di 24 anni dalla prima storica edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa torna in tv: l’ex gieffina, infatti, è tra le protagoniste della nuova edizione de La Talpa, il reality prossimamente in onda su Canale 5.

Additata come la “gatta morta” del Grande Fratello, Marina La Rosa, in un’intervista a Chi, ha confessato di aver sofferto molto per questo soprannome: “La gente mi vedeva in modo diversa da come mi percepissi. Essere chiamata così con fare dispregiativo in televisione, per strada, al cinema, nei locali non è stato facile”.

“C’erano volte in cui non riuscivo a uscire di casa – ha rivelato l’ex gieffina – Perché questa dissonanza ha creato una rottura ed è lì che ho avuto gli attacchi di panico e mi sono rivolta allo psicologo. Avevo 24 anni. La mente non mente: tu ti senti felice ma il corpo ti dice: ‘Aspetta un attimo’. Da lì è iniziata questa analisi ed è durata molto tempo. Oggi provo un grande amore e molta tenerezza per quella ragazzina che sono stata”.

Sulla sua prossima esperienza televisiva, invece, afferma: “Non mi aspettavo una chiamata a dire la verità avevo proprio un altro progetto da seguire. Ma, poi, mi sono sentita attratta dall’idea di uno spy game in perfetto stile Jessica Fletcher”.

“Sugli altri concorrenti non ho pregiudizi. Ne sono stata vittima per anni, ho imparato a non averne” conclude Marina La Rosa.