Margot Robbie: “Prima della scena di nudo in The Wolf of Wall Street ho bevuto un paio di shot di tequila”

Margot Robbie ha fatto una rivelazione su cosa è successo sul set di The Wolf of Wall Street, il famoso film di Martin Scorsese. “Ero nervosa, molto, molto nervosa. So che adesso sembra sciocco ma ho pensato. In questo film tutti si concentreranno su Leonardo Di Caprio e io passerò inosservata”, ha detto nel corso di una registrazione per BAFTA: A Life In Pictures. Poi la confessione: “Ho bevuto un paio di shot di tequila” prima di girare la scena di nudo presente nella pellicola. Per sciogliere la tensione ha rischiato di urbiacarsi.

Ma tequila a parte, la tensione è durata davvero poco, perché “Martin e Leo sul set mi hanno subito messa a mio agio accentando anche molte mie idee”. Continuando a raccontare della sua carriera, Margot Robbie ha poi aggiunto che prima di “capire di essere una buona attrice” ci ha messo un po’ di tempo. Ma per fortuna, sono arrivate le riprese di Tonia: “In quel momento ho raggiunto la consapevolezza”. Il 23 dicembre è atteso nelle sale il suo ultimo film, Babylon, a detta sua molto più folle di The Wolf of Wall Street. Chissà che non abbia dovuto ricorrere all’alcol anche in quest’occasione.