Per la prima volta il celebre autore televisivo Marco Salvati ha parlato della fine della sua amicizia con Amadeus. In un’intervista a CasaPipol, l’autore ha svelato un retroscena inedito. A suo dire, il conduttore del Festival di Sanremo si sarebbe offeso con lui a seguito di un post pubblicato su Twitter. Tanto da non rivolgergli più la parola.

“Ho fatto un post dove era semplicemente scritto ‘Dite quello che volete su Amadeus come presentatore, però rimane il direttore artistico più bravo di sempre”’. Io ho lavorato pure con Bonolis e Pippo Baudo… Mi ha tolto il segui da tutti i social. Poi il profilo è gestito da due, quindi non so… Ci sono rimasto malissimo”, ha ammesso Salvati. Un tweet al quale molti utenti hanno risposto chiedendosi “perché? Che cosa ha che non va come conduttore?”.

Potete dire tutto di Amadeus come conduttore, ma come direttore artistico ci sa fare.

Cast sempre interessanti. — Marco Salvati (@marcosalvati) December 5, 2021

Marco Salvati avrebbe provato a contattare Amadeus per avere un chiarimento, ma non avrebbe ricevuto risposta. Da allora, ha deciso di non parlare più del Festival di Sanremo: “Ho chiesto informazioni. Ho chiesto il perché. Lo conosco da una vita e secondo me, davvero, come direttore artistico è il più bravo degli ultimi anni. Gli riconosco una capacità incredibile. Il mio era davvero un complimento di cuore. Credo che sia stata percepita solo la prima parte, che era a sua difesa, perché leggevo dei commenti che non gradivo. Gli mandai anche un messaggio di chiarimento, sotto consiglio di qualcuno, al quale lui non ha mai risposto. E così, mi sono ripromesso di non parlare mai più di Sanremo, perché poi succede che fai un complimento e l’interessato la prende come un’offesa”.

E per concludere: “Mi dispiace perché io lo stimo, gli voglio bene, ci ho lavorato. È una persona gradevolissima, veramente capace. Fa uno dei Sanremo più belli degli ultimi anni. Sto attento a quello che dico perché non vorrei che si arrabbiasse di più”.