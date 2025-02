Marco Bocci e la malattia: “A volte non so con chi sto parlando, ho paura di restare solo”

Marco Bocci e la malattia: “A volte non so con chi sto parlando”

L’attore Marco Bocci ha ripercorso la sua vita professionale e privata, incluso il momento in cui ha dovuto affrontare una malattia, in occasione dell’uscita del suo libro, Nelle tue mani, nella sua pelle.

Intervistato da Vanity Fair, l’interprete ha dichiarato a proposito del suo passato: “Il passato viene sempre a galla e, per quanto proviamo a dimenticarlo, farà sempre parte di noi. Io, purtroppo, tante cose del passato le ho chiuse involontariamente: avere una memoria solo a breve termine, in questo, è stato amaro”.

L’attore, quindi, ha ripercorso quello che ha passato dopo essere stato colpito da un’encefalite con herpes: “È stato e continua a essere complicatissimo. Non sapere spesso con chi stai parlando può essere devastante, ed è per questo che mi preparo in maniera maniacale prima di incontrare qualcuno. A parte questo, ci sono cose chi mi piacerebbe dimenticare. Come la malattia di mia madre, che farei volentieri scomparire dalla mia mente”.

Alla domanda se avesse avuto paura di non riuscire più scrivere, Marco Bocci risponde: “Non ne ho avuto contezza. Dopo l’intervento cui mi hanno sottoposto, i medici hanno detto ai miei famigliari che sarei potuto essere aggressivo, inappetente e insonne: il risultato è stato che, dopo 20 giorni dalla dimissione, avevo fatto a cazzotti con tre persone anche se sono la persona più pacifica della terra. Il momento in cui mi sono ricordato di avere due figli me lo porterò sempre nel cuor”.

L’interprete, poi, rivela qual è la sua più grande paura, ovvero quella “di restare solo”. E aggiunge: “I miei figli stanno crescendo e stanno iniziando ad avere, pian piano, un altro rapporto con me: mi immagino il momento in cui non circoleranno più per casa e mi tratteranno male e un po’ mi rattristo. Un po’ soli, però, lo siamo sempre. Anche se ho Laura (Chiatti, ndr) e tanti amici vicino, la paura della solitudine è veramente forte in me”.