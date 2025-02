Marco Bocci: “Laura Chiatti mi ha chiesto il divorzio il giorno dopo il matrimonio”

Marco Bocci e Laura Chiatti sono una delle coppie più durature del mondo dello spettacolo: eppure, come in tutte le relazioni, le difficoltà tra i due non sono mancate.

Lo rivela lo stesso attore a Gazzology, il programma in onda su Radio Deejay, durante il quale ha presentato il suo libro dal titolo Nelle tue mani, nella sua pelle.

Parlando del suo matrimonio con la collega, infatti, Marco Bocci ha rivelato: “Non avrei mai pensato di arrivare a 11 anni, solo per un motivo. Mi ha chiesto il divorzio il giorno dopo il matrimonio. Non sto scherzando. La mattina dopo ha chiesto il divorzio, poi piano piano ci ha ripensato”.

L’attore, quindi, ha raccontato come sono andate le cose: “Abbiamo deciso di sposarci in due settimane. Anche per questo ci credevo in quel divorzio che mi aveva chiesto. È andata da sua madre, le disse: ‘Parlaci tu. Ho fatto una sciocchezza, dobbiamo trovare il modo di lasciarci’. Poi invece si è convinta. Organizzare il matrimonio con una persona che conosci da due settimane non è una cosa emotivamente facilissima. Ci sta che ci possono stare degli sbalzi d’umore e dei momenti in cui sei convintissimo e altri in cui meno. Invece sono 11 anni”.

Marco Bocci e Laura Chiatti, oltre a essere sposati da 11 anni, hanno anche due figli: Enea e Pablo, rispettivamente di 8 e 10 anni.