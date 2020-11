La morte di Diego Maradona ha sconvolto il mondo ed è diventata la notizia di prima pagina a livello globale.

Tutti i personaggi dello sport e dello spettacolo sono stati toccati dalla sua scomparsa, anche Laura Pausini, che in un commento a un post pubblicato da sua sorella su Instagram ha scritto: “In Italia fa più notizia l’addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone, ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate. Non so davvero che pensare”. Una pioggia di critiche non ha tardato ad arrivare.

Il commento di Laura Pausini

La morte del Pibe de Oro ha totalizzato l’attenzione durante la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e la cantante non ha trattenuto il suo sdegno. Parole che hanno però scatenato una grandissima polemica sul profilo Instagram della cantante, tra chi non ha digerito il commento alla morte di Maradona, e chi invece ne ha preso le difese.

Va ricordato che Laura Pausini è sempre stata una delle artiste più in vista alla lotta contro la violenza sulle donne, con tanti messaggi espressi in tv e sui social. Proprio la prossima estate l’artista, insieme a Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Elisa, Giorgia, Gianna Nannini e Fiorella Mannoia, terrà un grande concerto a Campovolo, con i proventi che saranno devoluti a associazioni contro la violenza sulle donne.

Leggi anche: 1. I gol del grande campione del Napoli / 2. Lapo Elkann saluta Maradona: “Ci prendevano in giro per le nostre dipendenze. Eravamo veri amici”

Potrebbero interessarti X Factor 2020, eliminati quinta puntata: chi è stato eliminato oggi, 26 novembre AmaSanremo: i 4 cantanti che si esibiscono stasera, giovedì 26 novembre AmaSanremo: anticipazioni, cantanti e ospiti della quinta puntata