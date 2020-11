Diego Armando Maradona, i gol del grande campione morto oggi all’età di 60 anni

Oggi, 25 novembre 2020, Diego Armando Maradona è morto all’età di 60 anni per un arresto cardiaco mentre si trovava in Argentina. Una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio ma non solo. Tutta l’Argentina infatti è in lutto. Non è scomparso solo un campione è scomparso un simbolo. Durante la sua grande carriera, passata sopratutto con indosso la maglia del Napoli, Diego Armando Maradona ha segnato una valanga di gol. Per ricordarlo abbiamo quindi deciso di ripescare alcune delle sue perle. Ecco i più bei gol segnati da Maradona durante la sua grande carriera:

Diego Armando Maradona, morto oggi all’età di 60 anni, non è stato solo un campione di calcio. È stato tra le figure più controverse della storia dello sport per la sua personalità eccentrica dentro e fuori dal campo. Fu sospeso due volte dal calcio giocato per differenti motivi: una volta per uso di cocaina nel 1991 e un’altra volta per positività ai test antidoping, al mondiale degli Stati Uniti 1994 (per uso di efedrina, sostanza non legale spesso usata per perdere peso). CT dell’Argentina per un breve periodo alla fine degli anni duemila, dopo il suo ritiro ufficiale dal calcio nel 1997, Maradona ha subito un aumento eccessivo di peso (risolto con l’aiuto di un bypass gastrico) e le conseguenze della dipendenza dalla cocaina, dalla quale si è liberato dopo lunghi soggiorni in centri di disintossicazione.

