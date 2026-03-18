Mara Venier parla di quando accaduto con Teo Mammucari nell’ultima puntata di Domenica In ma smentisce di aver lanciato un ultimatum sulla presenza del co-conduttore. Interpellata da Fanpage sull’argomento, la presentatrice ha chiarito: “Non ho mai detto o lui o me. Non è da me. Gli ho detto ‘sei un pirla’ in diretta, ed è una cosa che direi altre 100 volte in quel momento”. Poi ha spiegato che cosa non le è piaciuto: “Ha interrotto un momento solenne. C’era Marco, il mio storico cameraman, che lavorava alla sua ultima puntata dopo trentotto anni sempre insieme. Prima era venuto anche in camerino per parlare. Ci siamo abbracciati, salutati, abbiamo pianto insieme. Per me quello era un modo per omaggiare un grande lavoratore della Rai ed è stato rovinato da quella gag con il cartello, che poi ho strappato. Ci è finito di mezzo anche il povero Pino Strabioli”.

La conduttrice, quindi, spiega che cosa accadrà a partire dalla prossima puntata: “L’unica cosa che ho detto è: dove ci sono io non può entrare lui coi miei ospiti, perché poi gli ospiti non sono contenti. L’unica cosa che rivendico è questa. Perché, a questo punto, non so cosa può dire quando c’è un ospite”. Mara Venier ha poi sottolineato che Teo Mammucari è sempre stato trattato bene sia dalla redazione che da lei stessa: “Ho sempre voluto farlo contento in questo anno, ho sempre cercato di andare incontro alle sue proposte e ho sempre detto sì a tutto. D’altronde, ripeto, gli voglio bene e l’ho voluto io con me. Ci ho creduto e ci credevo che potesse andare, ma lui ha quest’approccio particolare che può non essere capito da tutti”.