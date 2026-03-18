Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:31
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Mara Venier su Teo Mammucari: “Quando ho un ospite, lui non entrerà più. Ho sempre accettato tutte le sue proposte”

Immagine di copertina

La conduttrice torna a parlare di quando accaduto a "Domenica In"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Mara Venier parla di quando accaduto con Teo Mammucari nell’ultima puntata di Domenica In ma smentisce di aver lanciato un ultimatum sulla presenza del co-conduttore. Interpellata da Fanpage sull’argomento, la presentatrice ha chiarito: “Non ho mai detto o lui o me. Non è da me. Gli ho detto ‘sei un pirla’ in diretta, ed è una cosa che direi altre 100 volte in quel momento”. Poi ha spiegato che cosa non le è piaciuto: “Ha interrotto un momento solenne. C’era Marco, il mio storico cameraman, che lavorava alla sua ultima puntata dopo trentotto anni sempre insieme. Prima era venuto anche in camerino per parlare. Ci siamo abbracciati, salutati, abbiamo pianto insieme. Per me quello era un modo per omaggiare un grande lavoratore della Rai ed è stato rovinato da quella gag con il cartello, che poi ho strappato. Ci è finito di mezzo anche il povero Pino Strabioli”.

La conduttrice, quindi, spiega che cosa accadrà a partire dalla prossima puntata: “L’unica cosa che ho detto è: dove ci sono io non può entrare lui coi miei ospiti, perché poi gli ospiti non sono contenti. L’unica cosa che rivendico è questa. Perché, a questo punto, non so cosa può dire quando c’è un ospite”. Mara Venier ha poi sottolineato che Teo Mammucari è sempre stato trattato bene sia dalla redazione che da lei stessa: “Ho sempre voluto farlo contento in questo anno, ho sempre cercato di andare incontro alle sue proposte e ho sempre detto sì a tutto. D’altronde, ripeto, gli voglio bene e l’ho voluto io con me. Ci ho creduto e ci credevo che potesse andare, ma lui ha quest’approccio particolare che può non essere capito da tutti”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Milly Carlucci: "Selvaggia Lucarelli al GFVip? Intanto in bocca al lupo"
TV / Ascolti tv martedì 17 marzo: Le libere donne, GF Vip, Spider-Man
TV / Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 17 marzo
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Milly Carlucci: "Selvaggia Lucarelli al GFVip? Intanto in bocca al lupo"
TV / Ascolti tv martedì 17 marzo: Le libere donne, GF Vip, Spider-Man
TV / Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 17 marzo
TV / Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 17 marzo
TV / Grande Fratello Vip 2026, il cast: i concorrenti della nuova edizione
TV / Spider-Man: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / Grande Fratello Vip 2026: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Stasera a letto tardi: le anticipazioni della terza puntata su Rai 2
TV / Stasera a letto tardi streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 17 marzo 2026 su La7
Ricerca