Mara Venier contro Teo Mammucari a Domenica In: “Sei un pirla che non capisce i momenti” | VIDEO

Attimi di tensione ed imbarazzo nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, in onda su Rai 1 nel pomeriggio di domenica 15 marzo, con la conduttrice Mara Venier che ha ripreso in diretta Teo Mammucari, nel cast della trasmissione. Il tutto è avvenuto al termine della puntata quando la presentatrice, visibilmente commossa, ha voluto rendere omaggio a uno dei cameraman storici della trasmissione, prossimo alla pensione. “Non ce l’ho fatta a non parlare, non potevo” ha affermato la conduttrice mentre abbracciava il tecnico della Rai. “Questo signore, dopo quarant’anni in Rai, va in pensione. Grazie a nome mio e a nome di tutti” ha aggiunto Mara Venier.

In quel momento, però, Teo Mammucari ha preso un cartellone con su scritto: “Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima”. Un gesto che non è piaciuto a Mara Venier, la quale ha strappato dalle mani il foglio affermando: “Tu sei un pirla, perché non capisci i momenti”. La presentatrice, poi, si è allontanata infastidita per il gesto del collega che smorzava un momento di emozione. “Ma non si può” ha aggiunto Mara Venier mentre si allontanava dallo studio.