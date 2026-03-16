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Mara Venier contro Teo Mammucari a Domenica In: “Sei un pirla che non capisce i momenti” | VIDEO

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Attimi di tensione durante il programma domenicale

di Niccolò Di Francesco
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Attimi di tensione ed imbarazzo nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, in onda su Rai 1 nel pomeriggio di domenica 15 marzo, con la conduttrice Mara Venier che ha ripreso in diretta Teo Mammucari, nel cast della trasmissione. Il tutto è avvenuto al termine della puntata quando la presentatrice, visibilmente commossa, ha voluto rendere omaggio a uno dei cameraman storici della trasmissione, prossimo alla pensione. “Non ce l’ho fatta a non parlare, non potevo” ha affermato la conduttrice mentre abbracciava il tecnico della Rai. “Questo signore, dopo quarant’anni in Rai, va in pensione. Grazie a nome mio e a nome di tutti” ha aggiunto Mara Venier.

In quel momento, però, Teo Mammucari ha preso un cartellone con su scritto: “Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima”. Un gesto che non è piaciuto a Mara Venier, la quale ha strappato dalle mani il foglio affermando: “Tu sei un pirla, perché non capisci i momenti”. La presentatrice, poi, si è allontanata infastidita per il gesto del collega che smorzava un momento di emozione. “Ma non si può” ha aggiunto Mara Venier mentre si allontanava dallo studio.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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