Mara Venier a Domenica In manda un messaggio alla mamma di Impagnatiello

Mara Venier ha aperto la puntata di Domenica In, in onda su Rai 1 nel pomeriggio di domenica 4 giugno, rivolgendo un pensiero a Giulia Tramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza uccisa dal suo fidanzato Alessandro Impagnatiello, e inviando un messaggio alla mamma di quest’ultimo.

“Vorrei mandare un abbraccio alla mamma di Alessandro Impagnatiello, l’assassino. Signora, lei ha fatto un’intervista dove ha detto: ‘Vi prego di perdonarmi, mio figlio è mostro’. Sì signora, suo figlio è un mostro”.

Le dichiarazioni della conduttrice, però, hanno sollevato diverse polemiche sul web. Secondo numerosi utenti, infatti, non c’era bisogno di rimarcare il fatto che il figlio di Sabrina Paulis, questo il nome della mamma di Impagnatiello, fosse un mostro dal momento che la stessa donna aveva già mostrato in tv tutta la sua disperazione per quanto fatto dal ragazzo.

“A volte sarebbe meglio stare zitti” si legge tra i commenti. E ancora: “Nessuna sensibilità, che bisogno c’era?”.

“Come infierire sul dolore di una madre già distrutta per fare audience” scrive un altro utente.

“Eccoci qui, siamo arrivati alla 38esima puntata di Domenica In, ma io non posso non cominciare questa puntata rivolgendo un pensiero a Giulia Tramontano e al suo bambino Thiago. Giulia è stata uccisa, è una storia che abbiamo seguito tutti quanti noi, una storia agghiacciante che ci ha colpito in una maniera impressionante. Io voglio rivolgere un pensiero a Giulia, al suo bambino, vorrei mandare un abbraccio da parte di tutti noi di Domenica In alla famiglia di Giulia, al papà, alla mamma, alla sorella, al fratello, a quel papà e la mamma che non potranno essere i nonni di Thiago” ha dichiarato ancora Mara Venier prima di quella frase “incriminata”.