È bufera per una foto di Lazza sul jet privato: “La gente muore di fame”. Il rapper replica così

È bufera per una foto di Lazza sul jet privato: “La gente muore di fame”

Bufera social su Lazza per via di una foto che il rapper ha pubblicato, che lo ritrae a bordo di un jet privato.

Il cantante, reduce dal secondo posto al Festival di Sanremo 2023, ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di immagini che lo vedono prima seduto sulle ali di un aereo e poi a bordo dello stesso.

“Ultimi due giorni incredibili, Gigi D’Alessio conosce i miei pezzi meglio di me. Vita di barca, vita di tutto apposto. Ps. Scorri l’ultima foto per vedere mia nonna felice su un (jet) privato per la prima volta” ha scritto nella didascalia della foto.

Musica / Damiano David nudo sui social mentre fuma uno spinello: il commento di Lazza è virale Musica / Lazza insulta i follower su Twitter, fan in rivolta: “Anche meno, non fare il fenomeno”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LAZZA 𝕰𝖑 𝕵𝖊𝖋𝖊 💫 (@thelazzinho)

Le foto, però, hanno scatenato la reazione dei follower. “Sei un ipocrita narcisista del ca**o” si legge tra i commenti.

E ancora: “Incredibile come 40 minuti di canzoni possono svoltarti la vita”. Un altro degli utenti scrive: “E la gente muore di fame e non arriva a fine mese, che bella l’Italia”.

Accuse e insulti alle quali il rapper ha replicato scrivendo: “E io cosa c’entro?”.