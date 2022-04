Laura Pausini si collega in diretta con una coppia che stava facendo sesso: “Stanno ciu***do” | VIDEO

Laura Pausini si collega in diretta con una coppia che stava facendo sesso

Incidente hot per Laura Pausini che, nel corso di una diretta sul suo profilo Instagram, si è ritrovata a conversare con una coppia che stava facendo sesso.

La cantante era in live sui social quando ha iniziato a interagire con i suoi fan: così, all’improvviso, si è ritrovata in collegamento con due fan brasiliani che, pur di non perdere l’occasione di poter parlare con la loro beniamina, hanno interrotto l’amplesso.

La Pausini ha capito subito la situazione dal momento che i due non erano vestiti. “Ma stavate facendo l’amore?” ha chiesto la prossima conduttrice dell’Eurovision Song Contest con la coppia che ha risposto di sì.

“No ragazzi, non posso crederci abbiamo trovato due che stanno ciulando, adoro!” ha affermato l’interprete, divertita dalla situazione.