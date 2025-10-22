Laura Chiatti: “Convivo con l’ADHD. Non siamo sbagliati, siamo solo fatti di luce e intermittenze”

L’attrice Laura Chiatti ha condiviso sui social un aspetto inedito della sua vita. In un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, l’interprete ha rivelato di aver scoperto di avere l’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ovvero Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività). “Non è semplice per me – scrive Laura Chiatti – Chi mi conosce sa che non amo raccontare troppo della mia vita privata , ma questa volta ho sentito il bisogno, quasi il dovere, di condividere anche questi aspetti. Quelli meno ‘scenici’, quelli in cui la performance che ci viene sempre richiesta , ormai quasi imposta , lascia spazio alla fragilità, alla fatica, alla verità”.

Il racconto dell’attrice continua: “Ho sempre saputo fin da piccola di avere qualcosa che funzionava in modo diverso, ma la conferma è arrivata solo 2 anni fa, e ancora oggi sto cercando di farci pace. Perché convivere con l’ADHD , insieme a dislessia e disgrafia ,non è solo questione di attenzione o concentrazione, ma è un continuo dialogo con se stessi, tra ciò che si vorrebbe essere e ciò che si riesce a fare. Spesso sembra diventato un trend, un’etichetta leggera da indossare , ma nella realtà è un peso invisibile: la mente che corre, la fatica di seguire un discorso, le parole che si confondono, il focus che scivola via. È stancante. E col tempo, lo diventa ancora di più. Dentro quella stanchezza ci sono però anche forza, creatività, e una sensibilità che non si spegne mai. Non condivido tutto questo per cercare comprensione, ma per chi come me , ogni giorno si sente “fuori ritmo”, e prova a trovare comunque la propria melodia. Non siamo sbagliati… Siamo solo fatti di luce e intermittenze, e in quelle intermittenze, a volte, c’è la parte più vera di noi”.