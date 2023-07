Laura Chiatti contro Sfera Ebbasta: “Stanchezza da autotune?”. Ecco che cosa è successo

Laura Chiatti contro Sfera Ebbasta: “Stanchezza da autotune?”

Laura Chiatti contro Sfera Ebbasta: l’attrice, infatti, evidentemente non è rimasta soddisfatta del concerto che il rapper ha tenuto a Rock in Roma lo scorso 26 luglio esprimendo tutta la sua delusione in un post pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram.

In particolare, a far infuriare l’attrice e probabilmente anche il marito Marco Bocci, che Laura Chiatti ha taggato nel post, è stato il fatto che il rapper, al termine del concerto, non si è fermato a salutare i suoi fan.

“Che peccato vedere un artista con molta molta molta molta molta strada ancora da fare, e con molta molta molta molta molta gratitudine da dover invece già dimostrare, rifiutarsi per stanchezza evidentemente da autotune, di uscire dal proprio camerino per salutare i propri fan”.

La storia, inoltre, aveva come sottofondo musicale The real slim shady di Eminem, forse come a voler sottolineare che non c’è paragone tra i due rapper. Sfera Ebbasta, dal canto suo, non ha replicato, almeno per il momento, alle frecciatine di Laura Chiatti.