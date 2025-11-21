Icona app
Ultimo aggiornamento ore 12:47
Home » Spettacoli
Cinema

Kevin Spacey senza fissa dimora dopo le accuse di molestie: “Vivo tra hotel e airbnb, i costi dei processi sono stati astronomici”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Accusati di aver molestato quattro uomini, l'attore è stato prosciolto

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Accusato di molestie sessuali nei confronti di quattro uomini, l’attore Kevin Spacey, pur essendo stato assolto da tutte le accuse, ha rivelato di non avere più una dimora fissa a causa degli esorbitanti costi dei processi e anche per il fatto che l’interprete non ha praticamente mai più lavorato. Intervistato dal Daily Telegraph, Kevin Spacey ha rivelato di “non avere una casa”. L’attore ha quindi spiegato: “I costi di questi ultimi sette anni sono stati astronomici. Ho avuto pochissime entrate. È tutto in deposito e spero che a un certo punto, se le cose continuano a migliorare, potrò decidere dove stabilirmi di nuovo”. L’attore ha spiegato che al momento sta vivendo tra hotel e airbnb, recandosi “dove c’è lavoro”.

Le prime accuse nei confronti di Kevin Spacey risalgono al 2017. Con il susseguirsi di altre accuse di abusi, Netflix interruppe i rapporti con l’attore protagonista della serie House of cards e le sue apparizione in film si interruppero bruscamente, dopo esser stato letteralmente “cancellato” dal film di Ridley Scott, Tutti i Soldi del Mondo. Nonostante le assoluzioni, l’attore, vincitore di ben due premi Oscar, non è stato ancora riabilitato da Hollywood.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
