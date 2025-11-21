Accusato di molestie sessuali nei confronti di quattro uomini, l’attore Kevin Spacey, pur essendo stato assolto da tutte le accuse, ha rivelato di non avere più una dimora fissa a causa degli esorbitanti costi dei processi e anche per il fatto che l’interprete non ha praticamente mai più lavorato. Intervistato dal Daily Telegraph, Kevin Spacey ha rivelato di “non avere una casa”. L’attore ha quindi spiegato: “I costi di questi ultimi sette anni sono stati astronomici. Ho avuto pochissime entrate. È tutto in deposito e spero che a un certo punto, se le cose continuano a migliorare, potrò decidere dove stabilirmi di nuovo”. L’attore ha spiegato che al momento sta vivendo tra hotel e airbnb, recandosi “dove c’è lavoro”.

Le prime accuse nei confronti di Kevin Spacey risalgono al 2017. Con il susseguirsi di altre accuse di abusi, Netflix interruppe i rapporti con l’attore protagonista della serie House of cards e le sue apparizione in film si interruppero bruscamente, dopo esser stato letteralmente “cancellato” dal film di Ridley Scott, Tutti i Soldi del Mondo. Nonostante le assoluzioni, l’attore, vincitore di ben due premi Oscar, non è stato ancora riabilitato da Hollywood.