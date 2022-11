Johnny Depp tornerà a vestire i panni di Jack Sparrow

Johnny Depp tornerà a vestire i panni di Jack Sparrow nel nuovo film de I pirati dei Caraibi. A rivelarlo, il tabloid inglese The Sun, che annuncia anche la data di inizio delle riprese: a inizio gennaio in un posto ancora “top secret” del Regno Unito. Il titolo provvisorio dovrebbe essere A day at the sea.

Il Sun cita una fonte anonima, secondo la quale sarebbe tutto ancora in una fase iniziale. La pellicola, infatti, sarebbe ancora senza regista. L’unica certezza sarebbe il ritorno di Bruce Hendricks alla produzione esecutiva del film. Secondo la fonte del giornale britannico, inoltre, sarebbe già in programma un servizio fotografico proprio nel mese di febbraio 2023.

Il ruolo di Jack Sparrow

Johnny Depp ha interpretato il celebre pirata in tutti e cinque i film de I pirati dei Caraibi. Dopo aver interpretato diversi ruoli nei film di Tim Burton, è proprio la saga cinematografica firmata Walt Disney a suggellare il grande successo cinematografico dell’attore. E ora, pare proprio che Capitan Sparrow, buffo, distratto ma anche tanto scaltro tornerà sul grande schermo per regalare ancora un’avventura ai suoi fan.

Ne I pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, il quinto film uscito nelle sale nel 2017, Sparrow è caduto in disgrazia poiché tutte le sue ricerche di tesori falliscono miseramente e prova quindi a fare il ladro cercando di rubare la cassaforte della banca di Saint Martin, l’isola in cui lui e la sua ciurma sono attualmente bloccati, ma fallisce. Abbandonato dalla sua ciurma, capitan Sparrow si dà all’alcol, trascorrendo le sue giornate a bere rum. Non sa che la bussola ha liberato il capitano Salazar, suo storico nemico. Insieme al figlio di Will ed Elisabeth, Jack si mette alla ricerca del leggendario tridente di Poseidone per avere il controllo dei mari. Dopo una serie di avventure, Sparrow torna al comando della Perla Nera, inconsapevole del fatto che la distruzione distruzione del tridente ha riportato in vita Davy Jones, che adesso cerca vendetta. Sara lui il nemico di Jack Sparrow nel sesto film? Non resta che aspettare e scoprirlo, dal momento che la notizia sul ritorno di Depp protagonista del film non è ancora stata confermata né smentita.