Johnny Depp approda su Instagram: il primo post raggiunge un milione di like

Johnny Depp arriva su Instagram, fa incetta di like e pubblica una sua canzone

Il popolo di Instagram accoglie un’altra celebrità. Johnny Depp si è unito ufficialmente alla famiglia social, seguendo l’esempio di Jennifer Aniston che, a sua volta, aveva collezionato tantissimi like al secondo e una marea di follower. Ma neanche l’amatissimo attore hollywoodiano scherza: nei primi 15 minuti di presenza online, Depp ha registrato 176mila follower. L’ex Pirata dei Caraibi – che nella bio Instagram si presenta come un “attore occasionale” – ha esordito con una foto in bianco e nero, seguita da un’immagine che lo ritraeva seduto davanti a un tavolino stracolmo di candele. La didascalia recitava un invito all’attesa: “Sto filmando qualcosa per voi, datemi un minuto”.

E poco dopo è arrivato il video. Depp, che prima d’ora non aveva mai manifestato la necessità di apparire sui social, ha voluto mandare un messaggio di speranza e solidarietà ai fan di tutto il mondo in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo. “Oggi è il momento di aprire un dialogo”, dice Depp, “vista la tragedia in corso a causa di un nemico invisibile che ha già creato molti danni alle vite delle persone”. L’attore spiega la tragedia dei giorni nostri, persone malate che non possono essere curate, persone che si ammalano e che combattono per respirare, gente che non ha più un lavoro, una casa, costretta a dormire per strada senza alcuna possibilità di auto-isolarsi.

Johnny Depp arriva su Instagram e lancia messaggi di speranza, poi pubblica anche una canzone

“Le nostre mani possono sembrare legate in questo momento, ma non lo sono i nostri cuori”, l’appello di Johnny Depp continua: “Se potete tollerare un altro messaggio di consigli utili, usate l’isolamento in modo produttivo. siate curiosi, cercate di fare qualunque cosa che possa illuminare la giornata di un’altra persona. Quando erano piccoli i miei figli venivano da me dicendomi che si annoiavano, io rispondevo sempre che la noia non era permessa, c’è sempre qualcosa da fare… leggete, disegnate, dipingete, pensate, fate un film col il telefono, suonate uno strumento e se non lo sapete fare, imparate a farlo, e se non l’avete, createlo con le cose che avete in casa”.

Dulcis in fundo, Johnny Depp ha deliziato i fan con un annuncio: con il suo amico chitarrista Jeff Beck, ha registrato la canzone “Isolation” di John Lennon. La registrazione risale a un anno e mezzo fa, parla di sentimenti che viviamo anche oggi, con tutto quello che sta accadendo, dall’isolamento alla paura: “E speriamo che ascoltarlo possa aiutarvi a superare questo momento o soltanto a far passare il tempo come se stessimo resistendo all’isolamento insieme”. Qui trovate la cover di Depp.

Leggi anche:

Potrebbero interessarti La gabbianella e il gatto, l’omaggio di Italia 1 a Luis Sepulveda Ascolti tv giovedì 16 aprile 2020: Doc – Nelle tue mani, Pirati dei Caraibi, Captain America Doc – Nelle tue mani: quando va in onda la prossima puntata

1. Sesso, droga, alcol e sigarette: gli anni Novanta di Johnny Depp e Kate Moss / 2. Johnny Depp contro l’ex moglie Amber Heard: “Voglio annegarla e bruciarla” / 3. Johnny Depp ha chiesto un risarcimento di 50 milioni di dollari ad Amber Heard