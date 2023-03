Jerry Calà dimesso dall’ospedale dopo l’infarto: “In sala operatoria mi chiedevano di dire ‘Libidine'” | VIDEO

Come sta l’attore Jerry Calà: dimesso dall’ospedale dopo l’infarto

Come sta Jerry Calà dopo l’infarto che lo ha colpito nella notte tra venerdì e sabato scorso? L’attore, fortunatamente, è fuori pericolo tanto che nella mattinata di ieri, mercoledì 22 marzo, ha lasciato la Clinica Mediterranea di Napoli dove era stato ricoverato d’urgenza subito dopo il malore.

Intervenuto telefonicamente alla trasmissione La Vita in Diretta, in onda su Rai 1, l’attore e comico ha anche scherzato sulla sua permanenza in ospedale.

“Erano tutti miei fan. Mi chiedevano di dire ‘Libidine’ e loro si ammazzavano dal ridere” ha dichiarato Jerry Calà.

L’attore nei giorni scorsi aveva già rotto il silenzio rispondendo su Twitter a coloro che lo hanno insultato sui social subito dopo l’infarto. Il riferimento, con molta probabilità, era a quegli utenti che hanno associato il malore al vaccino contro il Covid.

“Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio” aveva scritto Jerry Calà che, al momento del malore, si trovava a Napoli dove stava girando il suo nuovo film Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema.