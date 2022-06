Il toccante sfogo di Fedez sul tumore: “Non voglio dimenticare che le cose importanti non sono cose”

Questa mattina Fedez ha pubblicato una serie di storie su Instagram nelle quali ha raccontato di aver riascoltato la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ha scoperto di avere il tumore al pancreas. Uno sfogo commovente in cui confessa di aver pianto per la paura di dimenticare, rimuovere quanto accaduto. E di non essere ricordato dai propri figli.

“Non voglio dimenticare che le cose importanti non sono cose”, postando le foto dei figli e una dedica alla moglie Chiara Ferragni. E poi ha aggiunto: “Vorrei solo che chi sta affrontando una situazione simile sappia che è tutto normale provare determinate sensazioni”.