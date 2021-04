Morta Helen McCrory, l’attrice di Harry Potter e Peaky Blinders

È morta a soli 52 anni Helen McCrory, popolare attrice inglese di teatro e cinema. Sul grande schermo aveva avuto successo in particolare nel ruolo di Narcissa Malfoy, madre di Draco nella saga di Harry Potter, mentre il pubblico del piccolo schermo aveva imparato a conoscerla nel ruolo della grintosa Polly Gray della serie tv Peaky Blinders. A stroncarla è stata il cancro. L’annuncio è arrivato dal marito Damien Lewis, indimenticabile protagonista delle prime due stagioni di Homeland. “Ho il cuore spezzato nell’annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e potente donna che è Helen McCrory è morta pacificamente a casa, circondata da un’ondata d’amore da parte di amici e familiari. È morta come ha vissuto. Senza paura. Dio sa quanto l’abbiamo amata e sa quanto siamo fortunati ad averla avuta nelle nostre vite. Ha brillato in modo luminoso. Vai adesso, Piccola, in cielo, e grazie”, ha annunciato il marito di Helen McCrory.

I due si erano sposati nel 2007 e avevano avuto due figli: Manon, di 14 anni, e Gulliver di 13. I fan di Harry Potter ricorderanno che Helen McCrory era stata inizialmente scelta per il ruolo di Bellatrix Lestrange, ma si ritirò quando rimase incinta del primo figlio e al suo posto venne scelta Helena Bonham Carter. Così poi McCrory interpretò la sorella di Bellatrix, Narcissa Malfoy, in i Doni della Morte Parte 1 e Parte 2 della saga del popolare maghetto. Tra i film ai quali ha preso parte ricordiamo inoltre Il conte di Montecristo (2002) di Kevin Reynolds, Casanova del 2005 (era la madre di Heath Ledger, il protagonista), L’angelo della morte (2014) e Skyfall (2012) di Sam Mendes. Dopo aver recitato in diverse opere teatrali, Helen McCrory ha interpretato magistralmente nel 2006 Cherie Blair nel film The Queen – La regina.

LE ULTIME NOTIZIE DI SPETTACOLO

