I due attori, che si sono conosciuti e innamorati 10 anni fa sul set di Kill your darlings, conducono una vita lontana dalla ribalta mediatica. Hanno poi lavorato insieme nel film del 2016 Don’t Think Twice e nella terza stagione della serie TBS Miracle Workers. Chissà se Radcliffe leggerà tra qualche anno i libri di J.K. Rowling al figlio o alla figlia.

A The Hollywood Reporter Radcliffe ha raccontato nel 2022 che la sua vita non finisce sui tabloid perché “sono sobrio da un anno e non faccio nulla di interessate. Come attore mi piace semplicemente vivere la mia vita, vedere gli amici e parlare del mio lavoro” senza alimentare il gossip.