Cinema

Harrison Ford contro Donald Trump: “Uno dei peggiori criminali della storia, mi spaventa a morte”

L'attore si scaglia contro il presidente statunitense

di Niccolò Di Francesco
Harrison Ford attacca Donald Trump: l’attore di Indiana Jones ha definito il presidente Usa uno “dei peggiori criminali della storia”. Intervistato dal The Guardian, l’interprete ha dichiarato che il tycoon “non ha politiche, ha solo capricci. Mi spaventa a morte. L’ignoranza, l’arroganza, le bugie, la perfidia. Trump lo sa bene, ma è uno strumento dello status quo e sta facendo soldi a palate, mentre il mondo va a rotoli”. Ford ha quindi aggiunto: “È incredibile. Non conosco un criminale più grande nella storia”. L’attacco dell’attore, ambientalista convinto, nasce dalle recenti dichiarazioni di Trump secondo cui il cambiamento climatico è stato “la più grande truffa mai perpetrata al mondo”. Secondo Harrison Ford l’avversione del presidente Usa per le pale eoliche è perché “non ne ha mai vista una d’oro”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Non è la prima volta che il mondo di Hollywood si scaglia contro il presidente degli Stati Uniti. Di recente, George Clooney aveva criticato Trump, con quest’ultimo che aveva replicato definendolo un “attore di serie b”, così come Robert De Niro e Angelina Jolie, la quale aveva dichiarato: “Non riconosco il mio Paese. Qualsiasi cosa, ovunque, divida o limiti le espressioni personali e le libertà di chiunque, penso sia molto pericolosa. Sono tempi così seri che dobbiamo stare attenti a non dire cose con superficialità. Stiamo vivendo insieme momenti molto pesanti. Amo il mio Paese, ma in questo momento non lo riconosco”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
