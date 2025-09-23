Icona app
Home » Spettacoli
Cinema

Angelina Jolie critica gli Stati Uniti: “Non riconosco più il mio paese. Dobbiamo stare attenti a non dire cose con superficialità”

Credit: AGF

"Qualsiasi cosa, ovunque, divida o limiti le espressioni personali e le libertà di chiunque, penso sia molto pericolosa"

di Niccolò Di Francesco
Angelina Jolie critica gli Usa affermando di non riconoscersi più nel suo Paese. L’attrice, che ha presentato il suo ultimo film Couture al Festival di San San Sebastián, in un incontro con la stampa ha dichiarato: “Non riconosco il mio Paese. Qualsiasi cosa, ovunque, divida o limiti le espressioni personali e le libertà di chiunque, penso sia molto pericolosa. Sono tempi così seri che dobbiamo stare attenti a non dire cose con superficialità. Stiamo vivendo insieme momenti molto pesanti. Amo il mio Paese, ma in questo momento non lo riconosco”.

L’interprete ha sottolineato di “aver sempre vissuto una dimensione internazionale. La mia famiglia, i miei amici, la mia vita sono internazionali. La mia visione del mondo è internazionale. Tutto quello che, ovunque nel mondo, divide o limita le libertà personali è molto pericoloso”. Non si tratta della prima volta che Angelina Jolie prende le distanze dagli Usa. Ancora prima del ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, l’attrice aveva dichiarato in un’intervista all’Hollywood Reporter che l’unica ragione per la quale continuava a vivere a Los Angeles erano i figli Vivienne e Knox, avuti dall’ex marito Brad Pitt, ancora diciassettenni: “Ma appena i miei figli saranno maggiorenni me ne andrò. L’umanità che trovo nel resto del mondo non è ciò con cui sono cresciuta qui”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
