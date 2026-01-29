Dopo settimane di indiscrezioni, adesso è ufficiale: Ilary Blasi sarà la nuova conduttrice del Grande Fratello. In primavera, infatti, sarebbe dovuta partire l’edizione vip del noto reality di Canale 5 ma le accuse di Fabrizio Corona e l’autosospensione da Mediaset da parte di Alfonso Signorini avevano messo in dubbio la realizzazione della trasmissione. Ora è Mediaset a ufficializzare il ritorno del programma, anche se non è chiaro se a parteciparvi saranno personaggi noti o comuni.

“Intorno alla metà di marzo Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. La prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva. Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane. Il progetto sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che si impegnerà a realizzare un Grande Fratello con un approccio nuovo pur nel rispetto dell’identità del format” si legge nella nota diffusa da Mediaset.

Da quello che si evince, quindi, il format verrà rinnovato, così come la durata che sarà più breve. Per Ilary Blasi, invece, si tratta di un ritorno alla conduzione del reality show. La presentatrice, infatti, aveva condotto la versione vip della trasmissione dal 2016 al 2018 per poi essere sostituita proprio da Alfonso Signorini.