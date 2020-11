Gigi Proietti malattia: il celebre attore non aveva il Covid

GIGI PROIETTI MALATTIA – Gigi Proietti è morto nella notte a Roma: il celebre attore, che proprio oggi compiva 80 anni, si è spento in una clinica romana, dove era ricoverato da diversi giorni. In molti si stanno chiedendo di cosa soffrisse Proietti e, ovviamente, in questo periodo storico il pensiero va anche al Covid-19. Invece, chiariamo subito: Gigi Proietti non aveva il Covid, ma soffriva da tempo di problemi cardiaci. Le sue condizioni si sono aggravate nella giornata di ieri. In clinica, assieme a lui fino all’ultimo momento, c’erano la moglie Sagitta Alter e le due figlie Susanna e Carlotta. “Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie”, ha annunciato la famiglia dell’attore romano.

Il celebre artista soffriva di problemi di cuore già da anni. Nel 2010 era già stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Pietro di Roma. In quell’occasione, aveva lamentato una forte tachicardia. Gigi Proietti stesso, in seguito, ammise di non essersi curato adeguatamente dopo la malattia.

La carriera

Nato a Roma il 2 novembre 1950, artista poliedrico, Gigi Proietti ha ricoperto nella sua carriera numerosi ruoli: attore, regista, cabarettista, doppiatore, conduttore televisivo. Si è affermato inizialmente nel teatro, poi anche nel cinema e in televisione. Gli esordi in teatro risalgono agli anni dell’università, poi dal 1970 l’attore romano è stato protagonista di grandi successi come Caro Petrolini, Cyrano, I sette re di Roma. I suoi spettacoli teatrali più famosi, come A me gli occhi, please, arrivano grazie alla collaborazione con lo scrittore Roberto Lerici. In televisione resta celebre la sua interpretazione, a partire dal 1996, del Maresciallo Rocca, serie tv tra le più seguite in Italia. Proietti era stato protagonista anche di altre serie tv di successo come Un figlio a metà e Italian Restaurant. L’attore romano si è affermato nel corso del tempo anche nel varietà, con programmi quali Fantastico e Fatti e Fattacci.

Gigi Proietti è stato anche un grande doppiatore, prestando la sua voce ad attori come Richard Burton, Richard Harris, Marlon Brando, Robert de Niro e Dustin Hoffman. Romano doc, Proietti aveva un rapporto simbiotico con la sua città. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera lo scorso marzo, l’attore aveva dichiarato: “Sto pensando a un Molière e vorrei pure rifare, con una compagnia tutta di giovani attori, ‘L’Opera del mendicante’ di John Gay”.

