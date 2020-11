Gigi proietti malattia e condizioni di salute: ricoverato in terapia intensiva

E’ notizia di queste ore che Gigi Proietti è ricoverato in terapia intensiva a Roma e secondo quanto riporta Il Tempo sarebbe gravissimo a causa di problemi cardiaci. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non si tratterebbe di Covid, secondo quanto trapelato sin qui, ma appunto piuttosto della malattia di cui l’attore soffre da anni.

Nel 2010 Proietti venne ricoverato in terapia intensiva a Roma per una forte tachicardia. Proietti ha problemi di cuore da diverso tempo e lui stesso qualche anno fa ammise di non essersi curato adeguatamente.

Il 2 novembre è anche il giorno del compleanno di Gigi Proietti, che compirà 80 anni, motivo per cui la Rai gli ha dedicato un augurio speciale su Rai5 (canale 23) i “Piccoli borghesi”.

A novembre 2019, mentre era uno dei giudici a Tale e quale show, qualcuno ravvisò in Proietti condizioni di salute non ottimali. Tanto che alcuni utenti scrissero: “Scusate ma a me #GigiProietti un po’ preoccupa…. Non è che ha avuto qualche #problema? Non parla bene ed è confuso.. Ma lo vedo solo io??”. O anche “Vedo Gigi Proietti, spento e stanco. La voce tremante, sembra malato”.

Gigi Proietti è nato a Roma il 2 novembre del 1940. E’ un noto attore, doppiatore, comico, cantante e conduttore televisivo. Volto amato della televisione e del teatro, ma anche del cinema, esprime da decenni una romanità secondo solo ad Alberto Sordi.

Roma, 1 novembre 2020 – Il celebre attore Gigi Proietti è ricoverato a Roma in terapia intensiva per problemi cardiaci, le sue condizioni sono gravi.

Secondo quanto riporta Il Tempo, Proietti è ricoverato in una nota clinica romana.

Non è Covid. A causare il ricovero e le condizioni gravi in cui versa l’attore non sarebbe il Coronavirus ma problemi cardiaci.

La famiglia per il momento mantiene massimo riserbo circa le condizioni di salute di Gigi Proietti.

Il 2 novembre è anche il giorno dell’80esimo compleanno di Proietti.

Nel passato l’attore aveva sofferto di cuore e nel 2010 venne ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Pietro di Roma in seguito a una forte tachicardia.

