Gigi Proietti in terapia intensiva, è grave (non per il Covid)

Gigi Proietti ricoverato in terapia intensiva

Il celebre attore Gigi Proietti è ricoverato a Roma in terapia intensiva per problemi cardiaci, le sue condizioni sono gravi.

Secondo quanto riporta Il Tempo, Proietti è ricoverato in una nota clinica romana.

Non è Covid. A causare il ricovero e le condizioni gravi in cui versa l’attore non sarebbe il Coronavirus ma problemi cardiaci.

La famiglia per il momento mantiene massimo riserbo circa le condizioni di salute di Gigi Proietti.

Il 2 novembre è anche il giorno dell’80esimo compleanno di Proietti.

Nel passato l’attore aveva sofferto di cuore e nel 2010 venne ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Pietro di Roma in seguito a una forte tachicardia.

