Prima apparizione di Giambruno dopo l’addio di Meloni: fotografato in un centro commerciale

Prima apparizione di Giambruno: fotografato in un centro commerciale

Prima apparizione di Andrea Giambruno dopo la separazione da Giorgia Meloni e l’autosospensione dal programma da lui condotto Diario del Giorno.

Il giornalista, infatti, è stato fotografato all’Oriocenter, un centro commerciale che si trova a Orio al Serio, in provincia di Bergamo, a circa 20 minuti da Milano.

Nell’immagine, diffusa da Dagospia, Andrea Giambruno è in compagnia della figlia Ginevra e di altre persone. Proprio nella giornata di ieri, sabato 21 ottobre, Giorgia Meloni era al Cairo per il vertice di pace in Egitto.

Spettacoli / Simona Branchetti: "Giambruno è un burlone che scherza con tutte" Spettacoli / I colleghi di Giambruno: "Sbruffone e tamarro, il vero errore è stato affidargli una conduzione"

“Sto bene, sto molto bene, faccio il mio lavoro come sempre” ha affermato la presidente del Consiglio che poi ha risposto se nel suo post vi fosse anche un messaggio politico: “Non c’è una parte politica: non so cosa non sia chiaro del ‘non voglio più parlare di questo’, quindi non c’è una parte politica”.

Nel frattempo, contrariamente a quanto trapelato nelle prime ore subito dopo la diffusione dei due fuorionda da parte di Striscia la Notizia, Andrea Giambruno non dovrebbe essere licenziato da Mediaset, ma anzi potrebbe tornare in video già a partire dalla prossima settimana.