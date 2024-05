Morto Dabney Coleman: l’attore interpretava il regista nel film Tootsie

L’attore statunitense, Dabney Coleman, è morto a 92 anni giovedì 16 maggio nella sua casa di Santa Monica. Lo ha annunciato la figlia Quincy Coleman, che a The Hollywood Reporter ha dichiarato: “Mio padre ha trascorso il suo tempo sulla terra con una mente curiosa, un cuore generoso e un’anima piena di passione”.

L’attore, all’apice del successo tra gli anni ’70 e ’80, è noto per i suoi ruoli da antagonista e tra le sue interpretazioni più celebri quella di Franklin M. Hart Jr nel film Dalle 9 alle 5… orario continuato.

Dabney Coleman nasce nel 1932 ad Austin, in Texas. Presta servizio nell’esercito e inizia gli studi in giurisprudenza, poco prima della laurea abbandona la facoltà di legge per dedicarsi alla carriera di attore. Si trasferisce a New York e dopo il suo debutto a Broadway inizia a recitare in tantissimi film e programmi televisivi tra gli anni Settanta e Ottanta.