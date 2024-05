Teatro in lutto: è morto Roberto Toni

E’ morto ieri sera, 17 maggio 2024, a Firenze, sua città natale, Roberto Toni, 81 anni per oltre 50 anni direttore artistico, produttore e protagonista del teatro italiano.

Roberto Toni è stato vice presidente dell’Agis regionale Toscana, presidente dell’associazione Teatri privati indipendenti, direttore, insieme a Enzo Siciliano, del Teatro Stabile di Calabria, membro del cda dell’Ente teatrale italiano e vice presidente e membro del comitato esecutivo, direttore-segretario coordinatore del Teatro regionale toscano.

Per molti anni, ha legato il proprio nome al Teatro Niccolini di Firenze, di cui è stato anima e direttore artistico. Tra i numerosi premi vinti dai suoi spettacoli il premio Ubu 1990 – spettacolo dell’anno per ‘Claus Peymann compra un paio di pantaloni e viene a mangiare da me’ di Thomas Bernhard, regia di Carlo Cecchi; il premio Ubu 1992 – miglior spettacolo per ‘Ritter, Dene, Voss’ di Thomas Bernhard, regia di Carlo Cecchi e il premio Ubu 1995 – spettacolo dell’anno per ‘Finale di partita’ di Samuel Beckett regia di Carlo Cecchi.