Puff Daddy picchia e prende a calci la sua ex fidanzata | VIDEO

In un filmato di sorveglianza risalente al 2016 si vede Sean Combs, noto come Diddy o Puff Daddy, mentre aggredisce Cassie Ventura, la sua fidanzata dell’epoca. Il video, diffuso dalla CNN, mostra il rapper che corre in un corridoio di un’albergo per raggiungerla, picchiarla, prenderla a calci e trascinarla via mentre è ancora a terra. Nel 2023 Cassie Ventura aveva accusato Sean Combs di molestie e abusi.

A 2016 surveillance video obtained by CNN shows Sean “Diddy” Combs violently grab, shove, drag and kick his then-girlfriend Cassie Ventura during an altercation in a hotel in California. https://t.co/JrnJhWOaQt pic.twitter.com/xeRBtoGBDV — CNN (@CNN) May 17, 2024

Negli ultimi anni contro il rapper e direttore discografico erano state mosse diverse accuse di violenza e abusi. Il filmato ha fatto in breve tempo il giro del mondo e testimonia episodi risalenti ad alcuni anni fa.

Cassie, nome d’arte di Cassandra Elizabeth Ventura, è stata la compagna di Puff Daddy per 11 anni, dal 2007 al 2018. L’anno scorso lo aveva accusato di stupro e ripetuti abusi fisici di cui è stata vittima durante la loro relazione. Sean Combs, però, aveva sempre negato le accuse, arrivando ad un accordo con Cassie per una cifra di oltre 20 milioni di dollari.