Paul McCartney miliardario: ora è il musicista più ricco della Gran Bretagna

Nuovo record per Paul McCartney. L’ex cantautore dei Beatles è diventato il primo musicista miliardario nella storia della musica del Regno Unito, riuscendo a scavalcare anche le star emergenti. Nell’ultimo anno l’artista inglese ha visto aumentare la sua ricchezza di 50 milioni di sterline, arrivando in questo modo a raggiungere un patrimonio pari a un miliardo di pound (1,17 miliardi di euro).

Al momento McCartney occupa la 165esima posizione, insieme a sua moglie Nancy, della classifica stilata dal Sunday Times delle 350 persone più ricche della Gran Bretagna. Sir Paul ha aumentato i suoi guadagni grazie a una stagione ricca di tour e alla cover di Blackbird dei Fab Four presente in Cowboy Carter, l’ultimo album di Beyoncé. A contribuire anche l’ultimo brano dei Beatles, dal titolo Now and Then, uscito nel 2023 (la traccia della canzone è stata registrata da John Lennon e consegnata poi a McCartney un anno prima della morte).

Nella lista dei Paperoni ci sono altre persone del mondo dello spettacolo: l’attrice Salma Hayek, che col marito miliardario François-Henri Pinault occupa la 31esima posizione, con un patrimonio da oltre 6 miliardi di sterline (7 miliardi di euro); JK Rowling, l’autrice di Harry Potter, in 175esima posizione con le sue 945 milioni di sterline (pari a più di un miliardo di euro) ed Elton John, che occupa invece la 291esima posizione con 470 milioni di pound (cioè 550 milioni di euro).