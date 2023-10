Pier Silvio Berlusconi e la telefonata a Meloni: “Non sapevo nulla di Striscia”

Pier Silvio Berlusconi a Meloni: “Non sapevo nulla di Striscia”

Pier Silvio Berlusconi avrebbe telefonata a Giorgia Meloni dicendosi dispiaciuto e affermando di non sapere nulla dei fuori onda su Andrea Giambruno trasmessi da Striscia la Notizia: lo sostiene il Corriere della Sera in un retroscena in cui ricostruisce quanto sarebbe accaduto nella giornata di venerdì, ovvero dopo l’ufficializzazione della separazione tra la premier e il giornalista Mediaset.

Secondo il quotidiano, dopo i due fuori onda trasmessi dal programma di Antonio Ricci e la decisione di Giorgia Meloni di separarsi dal compagno, Pier Silvio Berlusconi avrebbe alzato il telefono per chiamare la premier dicendosi “molto dispiaciuto” per l’accaduto.

“Non ne sapevo nulla, altrimenti ti avrei avvisata – avrebbe assicurato a Meloni l’amministratore delegato di Mediaset secondo quanto riporta il Corriere – Non ho potuto far nulla per impedirlo”.

Berlusconi avrebbe anche aggiunto che cercherà di fermare altri fuori onda che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero più imbarazzanti dei precedenti.

Il retroscena del Corriere della Sera va in contrasto con un’altra indiscrezione fornita invece da Repubblica secondo cui Pier Silvio Berlusconi in persona avrebbe avvisato Giorgia Meloni dei fuori onda un mese fa circa, durante un incontro a Villa Grande, l’ex residenza romana di Silvio Berlusconi.