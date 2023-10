Caso Giambruno, l’indiscrezione: “Meloni sapeva da un mese dei fuorionda di Striscia”

Caso Giambruno: Meloni sapeva da un mese dei fuorionda di Striscia

Giorgia Meloni sapeva da un mese dell’esistenza dei fuori onda dell’ormai ex compagno Andrea Giambruno: è quanto rivela La Repubblica, secondo cui la presidente del Consiglio sarebbe stata avvisata da Pier Silvio Berlusconi in persona.

La vicenda si sarebbe svolta lo scorso settembre durante un incontro a Villa Grande, l’ex residenza romana di Silvio Berlusconi. Si parla anche di una riunione a casa di Gianni Letta subito dopo la messa in onda del primo fuori onda, che risalirebbe addirittura a giugno.

Secondo il Fatto Quotidiano, inoltre, i fuori onda, prima di essere trasmessi, avrebbero ricevuto l’ok di Pier Silvio Berlusconi: “Non si può mandare una cosa così dirompente senza il suo benestare”.

Nel frattempo, circola la voce che Antonio Ricci sarebbe in possesso di altri fuori onda, ben più imbarazzanti a quanto pare, ma che avrebbe deciso di non trasmetterli per il momento sia per evitare “l’accanimento”.

Il “papà” di Striscia, però, potrebbe essere costretto a inviare i filmati all’ufficio audit interno proprio a causa dell’inchiesta aperta su Giambruno.

Il giornalista, infatti, rischia il licenziamento per la presunta violazione del codice etico dell’azienda che stabilisce: “Il gruppo Mediaset esige che nelle relazioni di lavoro non sia dato luogo a molestie. È vietata qualsiasi forma di violenza o molestia sessuale o riferita alle diversità personali e culturali”.