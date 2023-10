Mediaset vuole chiudere il caso Giambruno, probabile il ritorno in onda: “Si ridimensionerà parecchio”

Mediaset vuole chiudere il caso Giambruno, probabile il ritorno in onda

Mediaset vuole chiudere al più presto il caso Giambruno con il giornalista che potrebbe tornare in onda già dalla prossima settimana: lo sostiene un retroscena de La Repubblica, secondo cui l’azienda vorrebbe “normalizzare” la situazione diventata “esplosiva” dopo i fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia.

“Pier Silvio Berlusconi vuole restare lontanissimo da quello che accade in casa Meloni. Per quanto sia la famiglia più importante d’Italia, sono fatti loro. Quello a cui invece tiene è tutelare il nome di Mediaset: non è il primo e nemmeno l’ultimo fuori onda che Antonio Ricci trasmette. La situazione si deve normalizzare” si legge sul quotidiano.

Giambruno, che ieri è stato fotografato insieme alla figlia Ginevra in un centro commerciale in provincia di Bergamo, si è autosospeso e, secondo indiscrezioni, si era detto pronto anche a fare un passo indietro.

L’idea di Mediaset, però, sarebbe quella di farlo tornare al timone di Diario del giorno e di trattare il programma “come una normale trasmissione del palinsesto”.

“Senza il ruolo di first gentleman anche le gaffe di Andrea saranno molto ridimensionate… E vedrete: anche lui si ridimensionerà parecchio” ha confidato a La Repubblica una collega di Giambruno.