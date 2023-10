Meloni nera dopo la rottura con Andrea Giambruno: il retroscena

Giorgia Meloni sarebbe “incazzata nera” dopo la rottura con Andrea Giambruno in seguito ai fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia: lo sostiene il Corriere della Sera in un retroscena, secondo cui a rivelare il reale stato d’animo della premier sarebbe stato il suo staff.

La presidente del Consiglio, ieri al Cairo per prendere parte al vertice per la pace, aveva parlato della separazione dal suo ex compagno affermando: “Sto bene, sto molto bene, faccio il mio lavoro come sempre”.

Meloni, poi, aveva risposto alla domanda se nel suo post vi fosse anche un messaggio politico: “Non c’è una parte politica: non so cosa non sia chiaro del ‘non voglio più parlare di questo’, quindi non c’è una parte politica”.

Secondo il Corriere della Sera, però, lo stato d’animo della premier sarebbe ben diverso. “‘È incaz… nera’, dicono nello staff della presidente del Consiglio, quando è da poco iniziato il summit per la Pace voluto dal presidente Al Sisi” si legge sul quotidiano.

E ancora: “Lei ha voluto esserci, aveva detto sì e ha mantenuto l’impegno, ma è indubbio che non sia facile dissimulare, nemmeno per la premier, la stanchezza e la difficoltà di un passaggio personale doloroso”.