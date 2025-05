Non è passata inosservata sul web la reazione di Geppi Cucciari all’assenza di Ornella Muti, premiata con un David di Donatello speciale. L’attrice, infatti, è stata insignita di un premio alla carriera ma non era presente alla cerimonia. Ad annunciarlo è stato Elena Sofia Ricci, conduttrice della serata insieme a Mika: “Signore e signori, il David Speciale va ad Ornella Muti, che però stasera non c’è. Le mandiamo un applauso veramente con tutto il cuore. Ha fatto la storia del cinema italiano. Purtroppo non ha potuto essere qua con noi. Le mandiamo un abbraccio infinito”.

Ornella Muti, assente ai David, non ritira il premio speciale. Geppi, inquadrata, la percula😊😊 pic.twitter.com/OcnilFFXGw — Massimo Falcioni (@falcions85) May 7, 2025

Le telecamere di Rai 1 hanno inquadrato Geppi Cucciari che, mentre applaudiva, si è girata verso la camera alzando le spalle con uno sguardo serio. Quasi a voler dire: “È andata così”. La comica e conduttrice, peraltro candidata come miglior attrice non protagonista, nella mattinata di mercoledì 7 maggio aveva fatto parlare di sé per l’ironia con cui aveva presentato la cerimonia di presentazione dei David di Donatello al Quirinale. Geppi Cucciari, infatti, tra le altre cose ha preso di mira il ministro della Cultura Giuli affermando: “Ministro voglio portarle la mia solidarietà, perché molti sottolineano eccessivamente la sua potente retorica, il suo eloquio forbito, la parola che squadra da ogni lato l’animo nostro informe. In realtà sono sempre interventi cristallini, lei è l’unico ministro i cui interventi possono essere addirittura ascoltati al contrario come un disco dei Black Sabbath e a volte migliorano”.