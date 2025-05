Elio Germano ai David di Donatello: “Un palestinese deve avere stessa dignità di un israeliano” | VIDEO

Il discorso dell'attore premiato per la sua interpretazione in "Berlinguer – La grande ambizione"

“Un palestinese deve avere la stessa dignità di un israeliano”: è il discorso che Elio Germano ha fatto dopo aver ricevuto il David di Donatello come miglior attore protagonista per la interpretazione di Enrico Berlinguer nella pellicola Berlinguer – La grande ambizione. Dopo aver ricevuto il riconoscimento, l’attore ha dichiarato sul palco: “Voglio dedicare il premio a tutte le persone che lottano e continueranno a lottare per la parità di dignità che c’è scritta nella nostra Costituzione. Tutte le persone devono essere degne allo stesso modo. Una persona povera deve avere la stessa dignità di una persona ricca, un nero la stessa dignità di un bianco, una donna la stessa dignità di un uomo, un italiano la stessa di un straniero. E permettetemi di dire: un palestinese la stessa dignità di un israeliano”.

L’interprete, al termine della cerimonia di presentazione dei David di Donatello al Quirinale tenutasi nella mattinata di mercoledì 7 maggio, aveva attaccato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, affermando: “Meno male che c’è il presidente Mattarella, perché io ho fatto fatica invece ad ascoltare il rappresentante della cultura del nostro paese, il ministro. Non voglio esprimere la mia opinione personale, vorrei che il ministro si confrontasse con i diversi rappresentanti della nostra categoria. Il cinema è davvero in crisi e noi crediamo per grossa responsabilità del ministero della Cultura”. Elio Germano, quindi, aveva concluso: “Sentirci dire che le cose vanno bene, in questo modo tra l’altro bizzarro, è dal mio punto di vista fastidioso”.