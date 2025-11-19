L’ultima lettera delle gemelle Kessler: l’abbonamento disdetto e l’eredità in beneficenza

Le gemelle Kessler hanno deciso di morire insieme perché legate da un legame indissolubile: è quanto emerge da un biglietto d’addio che Alice ed Ellen hanno inviato a due care amiche. “Siamo venute al mondo insieme e lo lasceremo insieme. Non siate tristi, ci rivedremo al settimo cielo” hanno scritto le showgirl prima di ricorrere al suicidio assistito. Le sorelle hanno scritto a Carolin Reiber, loro vicina di casa, e la cantante e attrice Bibi Johns, recapitando loro una lettera con un’avvertenza: “Non aprire prima del 18 novembre”. Nelle missiva hanno scritto: “Siamo grati che esista la morte assistita. Ci ha sicuramente risparmiato molto. Siamo venute al mondo insieme e lo lasceremo insieme. Non siate tristi. Ci rivedremo al settimo cielo”.

Ora, le ceneri delle gemelle Kessler riposano nella stessa urna, accanto a quelle della madre Elsa, così come da volontà delle stesse showgirl. Alice ed Ellen, che vivevano a Grünwald, sobborgo di Monaco di Baviera, avevano raccontato le difficoltà affrontate negli ultimi anni. “A Ellen fa male il ginocchio sinistro, a me quello destro” aveva dichiarato Alice. “Quando lavoriamo in giardino, l’artrosi arriva alla schiena. Queste cose vengono, non importa quanto si sia vissuto in modo sano. Ma le malattie gravi ci sono state risparmiate”. Ellen, che secondo alcune amiche aveva avuto un ictus, aveva invece affermato: “Ho un pacemaker, poi sono arrivati i ristagni di liquidi. Le pillole mi rendono quasi depressa, mi buttano davvero giù. Non conoscevo prima simili sbalzi d’umore”.

Le showgirl, che hanno dato in beneficenza la loro eredità, donando i loro averi ad associazioni quali Medici Senza Frontiere, la Christoffel Blind Mission, Gut Aiderbichl, l’Unicef e l’Ordine di Malta, prima di porre fine alla loro vita sono andate nel loro ristorante preferito e assistito a uno spettacolo teatrale. Poi, poche ore prima di iniettarsi il siero letale, hanno annullato il loro abbonamento alla rivista Abendzeitung: una decisione che hanno comunicato direttamente al direttore del giornale chiedendo che il loro abbonamento venisse disdetto il 17 novembre, ovvero il giorno in cui hanno deciso di morire insieme.