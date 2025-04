Francesca Fagnani: “Sono così e parlo così, so’ romana. La Belva peggiore in casa? Enrico Mentana”

Francesca Fagnani è pronta a tornare al timone di Belve, la trasmissione la cui nuova edizione prende il via il 22 aprile su Rai 2 con ospiti Sabrina Impacciatore, Nathalie Guetta e Marcel Jacobs. Intervistata dal Corriere della Sera, la giornalista e conduttrice dichiara: “Sarò sempre la stessa. In realtà quello che cambia rispetto all’inizio è che oggi chi arriva a Belve conosce il programma e quindi si presenta con uno spirito predisposto al programma. Quindi quello che è cambiato è l’atteggiamento dell’intervistato”. La presentatrice è pronta a mettersi nuovamente in gioco: “È un gioco psicologico perché io studio il personaggio, la sua vita pubblica e privata alla fine dell’intervista molti mi dicono che è sembrata una seduta dallo psicologo, perché comunque è un viaggio dentro alla vita della persona, è un ritratto”.

Fagnani rivela di non cercare nelle sue interviste il tema a effetto: “No, non mi interessa sapere quella cosa precisa, anche se magari è un personaggio che gode in quel momento di particolare attualità, per me non è quella la domanda. È un arco narrativo, è un attraversamento della vita, delle contraddizioni, delle ombre e delle luci, del personaggio, per questo dico che è un gioco psicologico”. La conduttrice non recita ma sta al gioco: “Ma io sono così, io mi sento più giornalista che attrice, sono quella, quello è il mio modo di essere, di certo è un programma che è totalmente cucito addosso a me. E quindi è un programma dove emerge la mia personalità, non sono neutra: ma attrice no”.

E quando si parla della “Fenomenologia Fagnani”, la giornalista risponde: “Oddio esiste questa fenomenologia? Mi dispiacerebbe per gli altri. Penso che la forza di ogni programma è se tu riesci a imprimere la tua personalità. Infatti quando ogni tanto i giornalisti mi dicono ti faccio un’ intervista alla Fagnani, io rispondo: Guarda se tu la fai a tuo modo, con la tua personalità, riesce molto meglio. Io cerco sempre di non fare quello che vedo in giro. Anche se qualcosa mi piace, cerco di non riproporla, perché poi penso che il pubblico ha le antenne sempre ben alzate e quindi in generale se uno fa le cose assecondando la propria personalità, ha più chance di riuscire”.

La presentatrice, poi, afferma di non fornire prima le domande ai suoi ospiti: “Ma sta scherzando? Non avrebbe avuto il successo che ha avuto. Diventerebbe una recita. Può essere capitato che ci siamo sentite al telefono, ma in generale, mai anticipata una domanda a nessuno, non una delle 100 che faccio. Le ho chiesto di che avremmo parlato per questa intervista? Non l’avrei mai fatto. È mancanza di rispetto verso chi hai davanti: anche perché, siccome l’intervista non è un’aula di Tribunale e l’intervistatore non è un magistrato, l’altro è libero di non rispondere. E poi lo sguardo, la risata o l’espressione di disagio o di sorpresa che l’intervistato fa quando arriva la domanda inaspettata, tutto quello non lo puoi prevedere”.

“Io sono così e parlo così, so’ romana” aggiunge Francesca Fagnani, che poi rivela come si prepara: “Studio tutto quello che posso studiare del personaggio e studio molto di più di quello che chiedo, perchè poi mi consente di andare a destra e a sinistra durante l’intervista. Se tu studi più di quello che chiedi, puoi cambiare traccia, altrimenti è complicato improvvisare”. Su chi sia la belva peggiore in casa tra lei, il compagno Enrico Mentana e i loro tre cani, Fagnani non ha dubbi: “La metterei così: siccome per me dare a qualcuno della Belva è un complimento, e i complimenti uno non se li fa da solo, le direi Enrico (Mentana, ndr). Sto cercando di instillare nell’ultimo arrivato Blu, che è un maschio, un amore esagerato nei miei confronti e utilizzo tutti i mezzucci perché si innamori di me”.