Stranger Things, Finn Wolfhard vittima di stalking

Ha soltanto 17 anni Finn Wolfhard, ma l’attore che interpreta Mike Wheeler in Stranger Things ha dichiarato di essere stato vittima di stalking.

La fama ha pregi e difetti e Finn Wolfhard l’ha imparato a proprie spese e da giovanissimo. L’attore ha raccontato di essere stato perseguitato in diverse occasioni da fan adulti, in particolare quando aveva 13 anni.

“Alcuni adulti mi hanno seguito nel mio appartamento, durante le riprese di IT. Stranger Things era uscito da poco ed ero per conto mio. Man mano che acceleravo il passo, sentivo che chi mi seguiva faceva la stessa cosa. L’ansia mi ha assalito quando ho raggiunto finalmente la porta dell’appartamento”, ha spiegato il giovane attore alla rivista Mastermind. “Mi hanno detto: ‘Possiamo farci un selfie?’ e io ho risposto di no, ‘Niente selfie, che ne dici di non seguire i bambini la prossima volta?'”

Le star di Stranger Things e i disagi della fama

Finn Wolfhard ha raccontato anche della volta in cui qualcuno seguì il suo taxi. “Una volta sceso dal taxi, quella persona ha continuato a essere piuttosto insistente”.

Wolfhard suona anche in una band, i Calpurnia: una volta ha dovuto interrompere un concerto perché la folla era talmente gremita che le persone rischiavano di essere schiacciate a furia di spintonare per raggiungere il palco.

Anche Millie Bobby Brown, sua co-star in Stranger Things, ha raccontato qualche mese fa del peso della fama, soprattutto quando si è così giovani. “Gli ultimi anni non sono stati facili, lo ammetto”, ha spiegato la giovane attrice via Instagram. “Ci sono momenti in cui sono affranta dai commenti inappropriati, dagli insulti non necessari che mi hanno provocato molto dolore e insicurezza”.

Leggi anche:

Stranger Things 4, il ritorno di un amatissimo personaggio nel primo trailer | VIDEO

Potrebbero interessarti Francesca Manzini, dalla malattia a Striscia la Notizia: “Sono arrivata a pesare 47 chili” Ascolti tv domenica 1 marzo 2020: La vita promessa, Che tempo che fa, LIVE Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 1 marzo

Il 6 novembre si festeggia lo Stranger Things Day

Stranger Things 4, la quarta stagione farà spazio a quattro nuovi personaggi