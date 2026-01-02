Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:33
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Cinema

Morta la figlia dell’attore Tommy Lee Jones: il corpo della 34enne trovato nel corridoio di un hotel di lusso

Immagine di copertina
Credit: AGF

Victoria Jones è stata trovata senza vita nella notte di Capodanno

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Victoria Jones, la figlia 34enne del noto attore Tommy Lee, è morta in circostanze misteriose nella notte di Capodanno: il corpo senza vita della giovane, infatti, è stato trovato in un corridoio del Fairmont Hotel di San Francisco. Secondo quanto riporta il Daily Mail le autorità sono state avvertite alle 2:52 del mattino del 1° gennaio quando un ospite ha notato una donna stesa a terra al corridoio del quattordicesimo piano dell’hotel di lusso. La famiglia mantiene il più stretto riserbo ma, secondo le prime indiscrezioni, non vi sarebbero segni evidenti di violenza o indizi che facciano sospettare il coinvolgimento di terzi. La 34enne, in passato, aveva avuto problemi legali legati al possesso di sostanze.

Figlia dell’interprete de Il Fuggitivo e della sua prima moglie Kimberlea Cloughley, sin da piccola Victoria Jones aveva tentato la strada nel mondo della recitazione. Aveva debuttato nel 2002 in Men in Black II, pellicola in cui recitava il padre, e partecipato a un episodio della nota serie tv One Tree Hill. Nel 2025 aveva ricoperto un ruolo nel film The Three Burials of Melquiades Estrada, pellicola diretta dal padre. Negli anni successivi tuttavia, la 34enne si era progressivamente allontanata dai riflettori apparendo solo in rare occasioni al fianco dell’attore premio Oscar in eventi pubblici.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cinema / Checco Zalone: "Il flirt con Virginia Raffaele? Ci abbiamo riso su"
Cinema / Kate Winslet: "Dicevano che non potevo fare l'attrice perché ero grassa"
Cinema / Miriam Leone: "La maternità è ancora un grande tabù"
Ti potrebbe interessare
Cinema / Checco Zalone: "Il flirt con Virginia Raffaele? Ci abbiamo riso su"
Cinema / Kate Winslet: "Dicevano che non potevo fare l'attrice perché ero grassa"
Cinema / Miriam Leone: "La maternità è ancora un grande tabù"
Cinema / Il regista di "Harry ti presento Sally" Rob Reiner e la moglie uccisi in casa
Cinema / Raoul Bova: "Non ho ceduto al ricatto e sono rimasto solo"
Cinema / Raoul Bova: "L'amore con Beatrice Arnera? Ci stiamo lavorando"
Cinema / Netflix acquista Warner Bros per 83 miliardi di dollari: nasce un nuovo colosso dell’intrattenimento
Cinema / Stefania Sandrelli e la passione con Gino Paoli: "Abbiamo fatto l'amore nella cupola di San Pietro"
Cinema / Jennifer Lawrence: "Alle madri si chiede l'impossibile"
Cinema / Jacqueline Bisset: “Gli uomini possono essere delle bestie. Ma le donne smettano di provocare”
Ricerca