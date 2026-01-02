Morta la figlia dell’attore Tommy Lee Jones: il corpo della 34enne trovato nel corridoio di un hotel di lusso

Victoria Jones, la figlia 34enne del noto attore Tommy Lee, è morta in circostanze misteriose nella notte di Capodanno: il corpo senza vita della giovane, infatti, è stato trovato in un corridoio del Fairmont Hotel di San Francisco. Secondo quanto riporta il Daily Mail le autorità sono state avvertite alle 2:52 del mattino del 1° gennaio quando un ospite ha notato una donna stesa a terra al corridoio del quattordicesimo piano dell’hotel di lusso. La famiglia mantiene il più stretto riserbo ma, secondo le prime indiscrezioni, non vi sarebbero segni evidenti di violenza o indizi che facciano sospettare il coinvolgimento di terzi. La 34enne, in passato, aveva avuto problemi legali legati al possesso di sostanze.

Figlia dell’interprete de Il Fuggitivo e della sua prima moglie Kimberlea Cloughley, sin da piccola Victoria Jones aveva tentato la strada nel mondo della recitazione. Aveva debuttato nel 2002 in Men in Black II, pellicola in cui recitava il padre, e partecipato a un episodio della nota serie tv One Tree Hill. Nel 2025 aveva ricoperto un ruolo nel film The Three Burials of Melquiades Estrada, pellicola diretta dal padre. Negli anni successivi tuttavia, la 34enne si era progressivamente allontanata dai riflettori apparendo solo in rare occasioni al fianco dell’attore premio Oscar in eventi pubblici.